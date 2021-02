Após ganhar a prova no BBB21, Karol Conká é a nova líder da semana e garantiu a imunidade. Ela levou a melhor em uma prova que consistia em reunir latinhas de Coca-cola com letras para formar palavras e a que garantiu a liderança foi “otimismo”.

Tiago explicou para os participantes que cada um era responsável por uma palavra, mas faltavam letras. O apresentador também pediu cautela ao apertar o botão na hora de encerrar a rodada.

Nego Di foi eliminado da prova porque trocou a latinha de lugar após ter apertado o botão. A maior parte dos participantes mexeu nas latas para colocar a letra para frente e continuou na segunda etapa da disputa. Sarah e Projota tiveram problemas com o sistema, mas continuaram na prova.

Na segunda etapa, os participantes foram obrigados a fazer a troca das palavras que formaram com outro participante. Na troca das palavras, Karol acabou levando a melhor e se tornou a líder da semana. Gilberto e Fiuk não puderam participar da disputa pela terceira liderança do BBB21 porque foram vetados pelo líder anterior Arthur.

Agora, Karol terá o poder de indicar direto alguém ao paredão triplo, que não terá prova de bate volta. Ela também pode convidar seis pessoas para o grupo VIP. Ele optou por Pocah, Lumena, Projota, Arthur, Nego Di e a desafeto Carla Diaz. “Eu falei que tenho sorte”, disse a cantora.

Após distribuir as pulseiras do VIP, Karol disse para Fiuk que optou pela atriz a ele para desfazer desentendimento. Antes de vencer a prova, a rapper se mostrou preocupada em conversa com ele e Pocah, no quarto colorido do BBB21. "Gente, se eu não ganhar o Líder ou for imunizada, estou no Paredão. Estou visada na casa”, disse.