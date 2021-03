Queridinhos do público e até o momento favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 21, Juliette, Gilberto e Sarah, que formam o chamado G3, se estranharam na terça (2) dentro da casa. A maquiadora paraibana chegou a dizer para Gil que ele foi negligente com ela. Após a eliminação de Lumena, Juliette chorou sozinha na área externa, enquanto Sarah consolava Gil no quarto, em mais um sinal que a ligação entre o trio está abalada.

Na tarde de terça (2), em conversa com a maquiadora no quarto Cordel, o doutorando em economia disse que ela "desliza" no jogo ao criticar os erros dos amigos na frente de outros. Juliette respondeu que não passa a mão na cabeça dos amigos.

"Gil, por trás de você, eu lhe defendo muito mais do que pela sua frente, pode ter certeza. Por trás eu vou dizer: 'Ele não quis fazer isso, não foi a intenção'. É o que eu faço, é o que eu fiz com Caio, é o que eu fiz com meus amigos. Então, tipo, não perca uma aliada por isso."

A sister aproveitou o momento para falar sobre mágoas antigas que tem com ele, uma delas que envolvia a discussão que Juliette teve com Lumena. "Se você quer saber, eu me magoei com você não foi uma, duas vezes não, foram várias. Você foi negligente comigo porque você é amigo dela [Lumena] e você nem sabe o que já aconteceu comigo com ela, e eu nem preciso lhe dizer. Lá fora você vai ver e aí você vai ver se foi negligente ou não. Estou falando sério", disse.

Gilberto rebateu, afirmando que eles se "magoam lá dentro o tempo todo" e que essa era a opinião dele. Mas a paraibana não aceitou a resposta. "Aí você quer dizer que eu estou deslizando, meu amigo? Não acho. Estou tentando fazer o meu e não prejudicar os meus amigos. Mas está difícil. Até meus amigos estão achando que eu estou deslizando... Sabe o que eu acho? Eu sou muito mais sua amiga, estou muito mais do seu lado, inclusive antes e você não tomou partido. Não me deu um abraço."

O doutorando em economia afirmou que foi Juliette que pediu para ele não se meter na situação dela com Lumena, mas a paraibana disse que gostaria de ter sido acolhida. Depois de um tempo, ambos se acalmam, e ela pergunta para o brother: "Se precisasse escolher, eu ou Lumena?". Gil respondeu que escolheria ela.

Antes de falar com Juliette, na segunda (1º), em conversa com Sarah, Caio e Rodolffo, Gil já tinha afirmado se sentir intimidado por algumas atitudes da maquiadora. "Ela faz umas perguntas que parece que tá me colocando na parede. Eu tô começando a ficar com medo, de verdade, tô ficando com medo."

"Ela fala muito que você fala demais, e ela fala mais que você, às vezes", completou Sarah.