A eliminação de Karol Conká não registrou apenas o recorde de rejeição em um paredão do Big Brother Brasil. De acordo com a medição da Kantar Ibope Media, a Globo registrou a melhor audiência do programa em uma década.

Em São Paulo, o quarto paredão do BBB 21 anotou 38 pontos (cada ponto equivale a cerca de 76 mil domicílios). Além disso, a participação foi de 62%, ou seja, de cada 100 televisores ligados, 62 estavam assistindo ao reality show. Esse número não era alcançado desde o BBB 10, exibido em 2010.

O resultado também impressionou no Rio de Janeiro. Foram 40 pontos (onde cada ponto corresponde a cerca de 50 mil domicílios) com 64% de participação. A última vez que os números tinham sido tão positivos numa terça-feira na capital fluminense também havia sido durante o BBB10.

O programa vem acumulando marcas positivas para a Globo. No dia 7 de fevereiro, a saída de Lucas Penteado também registrou a melhor audiência do reality show em um domingo desde 2010.

Em São Paulo, foram 27 pontos (cada ponto equivale a cerca de 76 mil domicílios, segundo a medição da Kantar Ibope Media), com 49% de participação no número de televisões ligadas. Foi um aumento de 6 pontos (29%) na audiência e de 11 pontos percentuais na participação em relação à média do domingo anterior, o primeiro com o programa no ar.

A última vez que o BBB havia registrado uma audiência tão boa aos domingos foi em 28 de março de 2010. O programa desse dia teve 29 pontos com 54% de participação.

Na ocasião, a participante Lia Khey foi eliminada do BBB 10 em um paredão contra a dentista Fernanda. A eliminação definia quem iria para a final com Marcelo Dourado, vencedor da edição, e Kadu Parga, que acabou em terceiro lugar.