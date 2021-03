Há alguns dias Arthur e Carla Diaz não estão conseguindo se entender, e desde que o brother decidiu que iria imunizar Projota, ao invés da atriz, o casal se afastou cada vez mais. Em conversa com Viih Tube, o instrutor de crossfit desabafou e afirmou que as opiniões diferentes atrapalharam o namoro.

"Você sabe o que quer conversar com ela? Tem algo para conversar com ela ou você já se perdeu na situação?", questionou Viih. Arthur respondeu: "Não me perdi, muito pelo contrário. Eu gosto dela. São coisas que foram acontecendo. Fui para Paredão aí, que ela podia ter ajudado e não ajudou. Então, a questão do jogo entrou no meio dos dois".

A youtuber opina que, para ela, o que deixou a relação defasada foi o jogo. "É muita incoerência das duas partes para mim". O brother ainda ressalta que não se arrepende de ter imunizado seu companheiro na casa: "Protegi o Projota, sim. Se eu tiver que pagar o pato por ter tomado a decisão errada, eu pago".

"Mas você sente vontade de finalizar o que teve com ela pelo bem dos dois ou tem vontade de tentar consertar?", indagou novamente a influenciadora. Então, o emparedado afirmou que não se sente uma boa companhia quando não está bem.

Carla, também no paredão falso, falou sobre o relacionamento. "Eu tava gostando real [do Arthur], então fiquei cega. Posso ter ficado cega, sim. Assumo", disse em conversa com Camilla de Lucas. Para encorajar a amiga, a influencer afirmou: "Eu quero a Carla Diaz de volta. Eu senti você perdidinha".

Camilla continuou consolando a sister, que foi indicada pelo líder Rodolffo. "Sabe o momento que a pessoa está vendo o caos e está querendo abandonar o barco? É isso", falou sobre a conduta de Arthur. A atriz concordou: "E foi o que ele fez. Na hora que eu mais precisei".

Juliette entrou no quarto do Cordel durante a conversa, e também consolou Carla: "Eu senti isso há muito tempo e eu como você não queria acreditar porque a gente vê coisas boas sempre. Fez com você, fez comigo", disse sobre Arthur. A artista completou: "Aí a desleal, a incoerente sou eu".

Carla e Arthur estão no paredão falso junto de Caio e João. A atriz e o professor de geografia foram indicados pelo líder Rodolffo, Arthur foi o mais votado pela casa e Caio foi o contra-golpe de Carla. Além disso, Pocah também estava na lista dos emparedados, mas venceu a prova Bate e Volta