BBB 21: Carlinhos Brown anuncia música em homenagem a Juliette

O cantor Carlinhos Brown, 58, anunciou no Instagram o lançamento na sexta-feira (30) de uma música inspirada na maquiadora Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil 21. Ela é uma das participantes mais queridas da edição e favorita a ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A capa do single "Juliette, Mon Amour", que tem o desenho de uma mulher com longos cabelo...