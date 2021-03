Magazine BBB 21: Carla, Fiuk e Rodolffo estão no paredão Caio se livrou do paredão na prova do Bate e Volta

Na noite deste domingo (21), Gilberto, o líder da semana, escolheu Rodolffo para a berlinda. "Aqui dentro precisamos fazer uma ponderação entre cabeça, coração e razão. Imaginei que seria um voto simples. De fato, é algo que não concordo com as piadas que foram feitas, me dói muito tomar essa decisão, de verdade", justificou Gil se referindo as brincadeiras feitas...