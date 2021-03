Magazine BBB 21: Carla Diaz é eliminada do programa com 44,96% dos votos A sister que já havia escapado da eliminação no paredão falso na semana passada, agora sai oficialmente da competição

Como previsto pela enquete do O POPULAR, Carla foi a eliminada no paredão desta terça-feira (23), o oitavo do BBB 21. Rodolffo e Fiuk permanecem no jogo. O sertanejo recebeu 44,45% dos votos, e o paulista, 10,59%. A votação foi apertada, com diferença de menos de 1%. A sister que já havia escapado da eliminação no paredão falso na semana passada, agora sai oficia...