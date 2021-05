Em um quarto de hotel, vestindo um roupão, Camilla de Lucas, 26, confessa: "ainda não consegui dormir, desde ontem". Ela tenta assimilar tudo que aconteceu nos últimos cem dias e, principalmente, a conquista do 2º lugar no Big Brother Brasil 21.

A influenciadora digital, no entanto, já está maquinando as possibilidades que surgirão após sua participação do reality da Globo. Em conversa virtual com jornalistas, ela até já revelou que a carreira de atriz é um desses sonhos em que pretende investir agora.

"Toparia sim uma carreira artística", afirma ela. "Quero fazer um curso de teatro para me aprimorar. Os vídeos da internet já me abriram as portas por terem um pouco de atuação. Mas com o BBB a visibilidade aumentou, assim como as propostas."

Camilla conta que já tinha alguns convites para fazer filmes e séries, mas precisou "deixá-los de lado" por causa do programa, que ela classifica como um "sonho antigo". "Mas já conversei com minha equipe e sei que tem propostas em legais por aí", diz.

Seus fãs de longa data, no entanto, não precisam se preocupar. Camilla de Lucas não pretende se afastar na internet e da carreira de influenciadora, que lhe garantiu o convite para participar do BBB 21 no Grupo Camarote, dedicado aos "famosos".

"Meus vídeos vão permanecer. Ainda não tive tempo de planejar o que fazer. Tenho interesse na atuação, mas meus vídeos só deram uma pausa, como se eu tivesse tirado umas férias, agora vão seguir o mesmo ritmo", afirmou ela nesta quarta-feira (5).

Camilla conquistou o segundo lugar do BBB 21, com 5,23% dos votos, e levou o prêmio de R$ 150 mil. Ela disputou a final com Juliette Freire, 31, primeira colocada, com 90,15% dos votos, e com Fiuk, 30, terceiro, com 4,62% dos votos.

BARRAQUEIRA E AMIGA

De Nova Iguaçu, a influenciadora, que chegou a se inscrever em edições anteriores do programa, afirma que uma das razões para participar era mostrar mais de seu jeito, além dos vídeos engraçados e da "Camilla barraqueira" que costuma mostrar.

"Imaginava que as pessoas tinham uma imagem da Camilla que sempre brigava por me verem em pautas raciais ou debochando, mas não sou assim o tempo inteiro. Entrar no BBB foi justamente para as pessoas verem esse meu outro lado", afirma.

Para a influenciadora, sua jornada no reality seria tranquila, de hidromassagem, piscina e academia, além de alguns barracos. Mas ela conta que logo se deparou com grandes pautas, o que baixou um pouco sua energia, seu lado engraçado.

"Achei que as brigas seriam por ovo, pão, coisas da convivência, mas elas envolviam pautas da sociedade. Por serem assuntos muito sérios, não consegui colocar para fora essa alegria. A pressão do jogo me deixou um pouco mais séria, mais fechadinha."

Apesar disso, Camilla afirma que não foi planta, como alguns companheiros chegaram a afirma no início. Ela diz que se posicionou quando achou necessário, mas também não foi buscar brigas para si. "Para me tirar do sério tem que ser muito grave", avalia.

Assim, o destaque de sua participação ficou nas amizades com João Luiz Pedrosa, 24, Carla Diaz, 30, e a campeã Juliette. "Sou desse jeito mesmo. Não quero que minhas amigas passem por vergonha, mas se for passar vergonha eu passo junto", brinca.

Mas não serão só as amizades que Camilla levará do jogo: "Não sabia que tinha essa confiança dentro de mim, eu era influenciável, mudava de opinião muito rápido. Mas lá dentro eu falei o que pensava e vou trazer isso para minha vida. Lógico que errei, mas a minha confiança me levou para o segundo lugar."