Magazine BBB 21: Caio é o novo líder; Fiuk está no paredão Caio escolheu Arthur, Gil e João Luiz para o grupo vip

Nesta quinta-feira (8), Caio venceu a prova do líder do BBB21. Como também, durante o programa, Fiuk foi mandado para o paredão ao disputar a "Final do Mal", na qual dois participantes foram escolhidos pelos finalistas para disputarem a vaga na berlinda. Na primeira fase da prova de discos, Viih Tube se classificou para continuar na disputa, após Juliette errar ...