Caio foi o vencedor da Prova do Anjo realizada na tarde desta sexta-feira (12) no Big Brother Brasil 21. Como parte de seu prêmio ele castigou Fiuk e Camilla com o castigo do Monstro, assim o casal terá que ficar vestido de carta de baralho até domingo (15), se apresentando no jardim sempre que uma música tocar.

Além de Caio também puderam fazer a prova Projota, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Sarah, Gilberto e Lumena, por definição em sorteio. Cada um deles teve que passar por um circuito com diferentes tipos de desafio até encontrarem um cartão do PicPay. Fiuk e Lumena foram desclassificados por infrações.

Caio fez o melhor tempo, completando a prova em 78 segundos. Atrás dele, ficou Projota, com o tempo de 89 segundos. O anúncio do melhor tempo foi comemorado muito por Caio, que chorou abraçado a Rodolffo. Além de imunizar um colega, ele também terá direito ao almoço do anjo e ver mensagens da família.

Após o anúncio, ele escolheu Fiuk e Camilla para o castigo do Monstro. O ator ficou bastante abalado e lamentou com Camilla e Carla dizendo que não esperava e que torceu para Caio na prova. Ele afirmou ainda que já havia se decepcionado com Arthur nesta quinta (11), quando foi vetado da Prova do Líder.

Na quinta, foi definido Karol Conká como a nova líder, que já anunciou seu possível voto em Sarah. Tiago Leifert também explicou a dinâmica da semana, que terá três indicados, sem prova de Bate e Volta. Ao todo, serão: o indicado pelo líder; o contragolpe do indicado, que poderá puxar um ao paredão; e o mais votado pela casa.