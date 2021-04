Gil é o novo líder da casa e indicou Pocah ao Paredão nesta terça-feira (20). Arthur e João Luiz foram os mais votados entre os participantes. Nesta semana, não tem prova Bate e Volta para se livrar da berlinda e os indicados foram direto para votação do público.

Após a eliminação de Caio, Gil se tornou o novo líder, entregando as pulseiras do Vip para Juliette, Fiuk e João. A Semana do Big Brother Brasil 21 será bem movimentada com três eliminações que vão ocorrer até o próximo domingo (25). A próxima eliminação acontecerá quinta-feira (22), quando uma outra dinâmica para a escolha do líder vai ocorrer, assim como a formação de mais um Paredão.

No domingo (25), mais um brother deixa a casa. Na sequência, mais uma Prova do Líder será realizada com formação de uma nova berlinda. O reality chega ao fim no dia 4 de maio.