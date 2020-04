com agências

Redação O POPULAR com agências

A médica anestesista Thelma Assis, vencedora do 'Big Brother Brasil 20'', e agora dona de R$ 1,5 milhão, já sabe o que fazer com a fortuna. Segundo o marido dela, o fotógrafo Denis Santos, a sister deve usar o dinheiro do prêmio para comprar uma casa. "Pretendemos comprar uma casa própria porque a gente ainda mora de aluguel", revela Denis.

O fotógrafo também disse que mesmo com a fama por causa do programa, a mulher não deve deixar a profissão de médica. "Com certeza a Thelma vai diminuir a jornada de trabalho como médica, mas só até passar essa onda gigante que é ser uma ex-BBB. Depois, aos poucos, ela volta para a rotina normal de trabalho. Ela não largaria a medicina porque ama o que faz de paixão", diz.

Denis acredita que Thelma seja um espelho para mulheres negras da periferia. "Ela é um espelho principalmente para as jovens pretas da periferia. Elas enxergam a Thelma como espelho por ser médica. Ela batalhou, veio de baixo. No ''BBB'' falaram que ela era planta e ia sair no primeiro paredão, mas passou por quatro, chegou na final. Thelma é uma referência".