Magazine 'BBB 20' tem 'calçada da fama' para vencedores de outras edições do programa Rede Globo vai anunciar neste sábado (18) os participantes desta edição, que começa na terça-feira, 21

Nesta sexta-feira, 17, a Globo promoveu o BBB Experience, evento que reuniu diversos influenciadores digitais e alguns jornalistas dentro da casa do BBB 20. O E+ esteve presente e conferiu o interior da casa do Big Brother Brasil, que remete quase que por completo a edições anteriores do programa. Entre os influenciadores estavam Henrique, da página Gina I...