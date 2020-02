Magazine 'BBB 20': produção analisa irregularidades em Big Fone de Petrix Internautas acusaram participante de agressão após disputa com Pyong Lee e pedem sua expulsão; produção afirma que momento está 'em revisão'

O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 20 no último sábado, 1º. O momento, porém, fez com que diversos espectadores apontassem uma agressão de Petrix Barbosa, que atendeu, a Pyong Lee, durante a corrida para chegar ao telefone. A produção do Big Brother Brasil afirmou, neste domingo, 2, que as imagens estão "em revisão" para apurar possíveis irregularidades. Ao vivo, ...