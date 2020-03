Magazine 'BBB 20': Prior, Gizelly e Manu Gavassi vão para o quarto branco; entenda as regras A formação do trio ocorreu logo após a prova do anjo, que contou com a vitória de Ivy; formação do paredão está ligada ao cômodo

Depois de nove edições sem o cômodo, o Big Brother Brasil 20 contou nesta quinta-feira, 5, com o retorno do quarto branco. Os participantes Felipe Prior, Gizelly Bicalho e Manu Gavassi irão ficar no quarto até, no máximo, domingo, 8. Os três foram escolhidos após a prova do anjo, realizada nesta sexta-feira, 6, que era au...