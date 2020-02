Magazine 'BBB 20': Manu Gavassi se recusa a gravar recado para Hadson Produção pediu que participantes enviassem mensagem ao ex-BBB na manhã seguinte à eliminação

Manu Gavassi, cantora e uma das participantes do BBB 20, foi ao confessionário nesta quarta-feira, 12, e se recusou a gravar um recado para Hadson, eliminado no paredão da última terça-feira, 11, com 79,71% dos votos. Após ir ao confessionário para gravar o Raio-X, uma voz da produção solicitou que Manu enviasse uma "mensagem ao participante eliminado ontem". ...