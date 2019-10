Magazine 'Batman não é um herói. É um personagem complicado', diz Robert Pattinson Ator construiu uma trajetória em filmes independentes depois de 'Crepúsculo', e agora volta aos grandes estúdios com 'Tenet', de Christopher Nolan, e com o novo 'The Batman'

Quando Robert Pattinson assinou contrato para interpretar o hostil Delfim da França, no épico medieval The King (O Rei), da Netflix, ele sabia que se tratava de um papel que lhe daria o prazer de desafiar Timothée Chamalet. Mas não imaginava como seria seu personagem até ver as fotos com o penteado e maquiagem da sua parceira no filme, Lily-Rose Deep, que interpreta u...