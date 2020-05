Magazine Batendo na tecla

Desde o início do isolamento social Chelsea Melo, 25 anos, está com o papel de conscientizar as pessoas da família sobre as recomendações de segurança. Comprou máscaras, álcool em gel e está constantemente relembrando: não é o momento de encontrar pessoas de fora de casa. “No início, estava bem difícil, demorou até minha mãe se convencer da gravidade da doença. Tive de bri...