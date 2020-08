Magazine Batata recheada com estrogonofe Confira uma sugestão de receita:

INGREDIENTES 6 batatas grandes1 cebola2 dentes de alho250g de carne bovina em cubos1 colher de sopa de azeite2 tomates em cubos pequenos200 ml de água200g de creme de leiteSal e pimenta do reino a gostoQueijo parmesão ralado MODO DE FAZER1) Cozinhe as batatas em água fervente por 15 minutos 2) Disponha as batatas em uma f...