Magazine Bastidores lembrados com carinho

Veterano em meio a tantos jovens atores, Eriberto Leão lembra com carinho do convívio e dos bastidores de Malhação Sonhos. “Foi um dos trabalhos mais importantes da minha vida. Meu filho caçula se chama Gael em homenagem ao meu personagem. Acho que isso dá a real ideia do quanto fui feliz como ator e como ser humano. Aprendi muito com todos os meus colegas, desde os mais...