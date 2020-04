Magazine Baseado no universo LOL, Legends of Runeterra é lançado oficialmente com nova região

Novo jogo da Riot Games, Legends of Runeterra (LOR) foi oficialmente lançado ontem. O game de cartas e estratégia on-line é baseado no universo de seu irmão, League of Legends (LOL), e já está disponível para celulares Android ou iPhone (iOS) e no PC (Windows).No um contra um, cada participante inicia a partida com quatro cartas na mão (das mais de 300 que existem), s...