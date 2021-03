Magazine Bartender goiano é finalista do World Class Brasil 2021 Benício Calaça, de 37 anos, conquistou os jurados com um coquetel clássico com apenas três ingredientes

O bartender goiano Benício Calaça, de 37 anos, está entre os dez finalistas do World Class Brasil 2021, etapa nacional da maior competição de coquetelaria do mundo. O resultado foi divulgado na segunda-feira (8) numa disputa com 40 candidatos. Ele conquistou os jurados com um coquetel clássico com apenas três ingredientes. A final da etapa nacional deve ser realiza...