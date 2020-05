Magazine Barreiras sanitárias

Os prefeitos da região do Vale do Araguaia explicam que o comportamento da pandemia do novo coronavírus nas próximas semanas em Goiás será fundamental para a definição de estratégias para a temporada de férias, que podem incluir barreiras sanitárias, já em vigor em cidades turísticas como Pirenópolis e Caldas Novas. “Estamos desde já tentando limitar o fluxo de pessoas em ...