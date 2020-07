Magazine Barrados na escola

Um parecer divulgado este mês pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), do Ministério da Educação, causou polêmica entre pais e professores. O documento prevê que pessoas com deficiência e autismo não devem retornar às aulas presenciais enquanto durar a pandemia. A orientação avalia ainda que esses estudantes não recebam atendimento educacional individualizado no período. Par...