Magazine Bariani Ortencio lança seu 51º livro nesta sexta Obra tem como tema a história de Goiânia, que completa 86 anos dia 24. Trata-se da 18ª produção do autor sobre a capital

O folclorista e escritor Bariani Ortencio (foto) lançará nesta sexta-feira seu 51º o livro História de Goiânia para Escolas. O lançamento será no Paço Municipal, às 11 horas, aberto ao público com direito a autógrafos. Segundo o autor, a obra foi um pedido do atual prefeito, Iris Rezende, e será entregue gratuitamente em todas as escolas municipais de G...