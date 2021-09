Magazine Bar do Chicão vence Comida di Buteco 2021 em Goiás Boteco de Goiânia leve o título de campeão com o prato Casal Raiz e agora disputa a etapa nacional do concurso

O Bar do Chicão leva o título de campeão do Comida di Buteco 2021. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (14/09), em Goiânia, em um encontro que reuniu todos os 30 estabelecimentos participantes da edição deste ano. O buteco localizado no setor Cidade Jardim, em Goiânia, concorreu com o petisco Casa Raiz. O proprietário do bar, Francisco de Assis Viana, o Chic...