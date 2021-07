Magazine Artista desenvolve murais norte de Goiânia inspirados na fauna e flora Cristiano Freitas, o Dongoou, desenvolveu sua arte no bairro Shangry-lá

Quando ainda era criança, o artista visual Cristiano Freitas, mais conhecido como Dongoou (@dongoou), cansou de escutar histórias sobre as matas que circundam o bairro Shangry-lá, na região norte de Goiânia. Povoadas no imaginário coletivo das pessoas que habitam na região, as áreas verdes servem agora de inspiração para o projeto Seres de Sangrylá. Na última...