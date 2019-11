Magazine Bandinha de Rock faz show no Lowbrow

A Bandinha de Rock faz show neste sábado, a partir das 19 horas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório, clássicos de bandas como Metallica, Nirvana, Elvis, Raimundos e Ultraje a Rigor. Formado por Fábio Batista, Rafael Guaracy, Daniel Lupo e Guilherme Tiguile, o grupo surgiu em 2016 com o propósito de tocar muito rock. Além da apresentação, o público poderá co...