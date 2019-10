Magazine Bandas Molho Negro, Stolen Byrds e Desert Crows tocam no Shiva Alt Bar Grupos entoam rock autoral para comemorar o aniversário de Goiânia neste 24 de outubro

As bandas Molho Negro (foto), Stolen Byrds e Desert Crows promovem uma noite de rock nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, no Shiva Alt Bar. Oriundos de diferentes regiões do País, os grupos refletem a boa safra da música autoral que vem sendo produzida em Estados como Pará, Goiás e Paraná. O ingresso custa a partir de R$ 10. Surgida em 2012 em Belé...