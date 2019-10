Magazine Bandas Høstil, Frieza e Ousel integram noite “Sons Tácitos” no CCUFG Evento promete promover encontro entre experimental, eletrônico e alternativo

As três jovens bandas Høstil (foto), Frieza e Ousel animam a noite do evento Sons Tácitos nesta terça-feira, a partir das 19h30, com ingresso a R$ 30, valor de inteira. O evento propõe um panorama sobre a nova cena de música alternativa e independente goiana, unindo conjuntos unidos com temática em comum. As bandas Frieza e Høstil vão à confluência entre o elet...