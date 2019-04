Magazine Bandas, cantores e DJs goianos apresentam-se no festival Lollapalooza Brasil Brvnks, Carne Doce e DJs Illusionize e Bhaskar são algumas das atrações que estão no line up do festival

O nostálgico gostinho do indie rock dos anos 1990 entoado pela voz da cantora Brvnks e o pop psicodélico da banda Carne Doce integram o line up do festival Lollapalooza Brasil, que começa hoje, em São Paulo. Até domingo, grupos de todo mundo embarcam na cidade para shows especiais no Autódromo de Interlagos e, entre eles, atrações goianas, reflexos da boa safra d...