Banda Zabumba Beach faz show domingo no Taberna Music Pub

A banda Zabumba Beach anima o domingo, a partir das 19 horas, no Taberna Music Pub. O repertório é composto de forró pé de serra, especialidade do grupo, além de canções autorais como Xote do Zabumba e Beleza Natural. O grupo se reuniu novamente no final de 2017 depois de uma pausa de oito anos. Na trajetória, a banda já dividiu palco com Falamansa, Rastapé e...