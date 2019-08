Magazine Banda Yas & The High Groove agita noite de boteco neste sábado

A banda Yas & The High Groove realiza show neste sábado, a partir das 22h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório, soul, funk, reggae, jazz e blues. O quarteto formado por Yasmini Guimarães, no vocal, Brunno Veiga, na guitarra, Rafael Lenza, no contrabaixo, e Eduardo Manzano, na bateria, a Yas & The High Groove interpretará músicas de nomes como Amy W...