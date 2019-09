Magazine Banda Versário faz tributo aos Beatles no Executiva no Palco

A banda Versário é a atração de mais uma edição do projeto Executiva no Palco, nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, no Metropolitan Mall. A atração musical faz um tributo aos Beatles com o show Beat and Shout, que relembra os sucessos nas décadas de 1960 e 1970 dos rapazes de Liverpool, como os hits como Hey Jude, Let It Be, Yellow Submarine, entre outros. A ban...