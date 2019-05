Magazine Banda Tuyo se apresenta em Goiânia neste domingo (12) O grupo curitibano está em turnê do disco 'Pra Curar'

Formada por Lio, Lay e Machado, a banda curitibana Tuyo (foto) faz o show de sua turnê do disco Pra Curar, neste domingo, a partir das 20 horas, em Goiânia, no Abrigô – Bar & Coletivo. No repertório estarão presentes também as músicas do EP Pra Doer, entre elas o single de sucesso Solamento. O ano da banda está cheio de novidades. Seus integrantes são os responsáveis ...