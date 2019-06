Magazine Banda Tripop faz repertório de pop, rock, reggae e dance Músicas de Bruno Mars, Creedence, Coldpaly, Elvis Presley, The Beatles e autorais estão na lista

A banda Tripop será a atração do Sexta tem Concerto, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, nesta sexta-feira, às 22h30, com um repertório de pop, rock, reggae e dance de diferentes épocas, mas principalmente dos anos 1960, 1970 e 1980. O público poderá conferir interpretações de canções de nomes como Bruno Mars, Creedence, Coldpaly, Elvis Presley, The Beatles, Ed Sh...