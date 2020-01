Magazine Banda The Memories resgata rock dos anos 70 e 80 Apresentação no Bolshoi Pub terá ainda performances de dança do líder do grupo

A banda The Memories (foto), de Brasília, é a atração da noite desta sexta-feira, com show a partir de meia-noite, no Bolshoi Pub. A apresentação especial vai destacar clássicos do rock dos anos 70 e 80, principalmente. Os ingressos, valor de inteira, custam R$ 40 até 22 horas e R$ 80, após esse horário. Além da meia-entrada garantida por lei, quem doa um qui...