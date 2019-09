Magazine Banda sueca Rednex se apresenta em Goiânia Grupo, famoso pelo hit Cotton-Eye Joe, é uma das atrações da 3ª edição do Festival A Porca

A banda sueca Rednex, que ficou famosa na Europa nos anos 1990 por fazer uma paródia do country americano com batidas de pop music farofa e pela música Cotton-Eye Joe (1994), se apresenta no domingo, no Festival A Porca, no estacionamento do Goiânia Shopping. A programação começa a partir das 13 horas e estão também entre as atrações os grupos Vertize, Maluê e Dj...