Magazine Banda Sinfônica Jovem de Goiás apresenta o espetáculo “Trilhas de Cinema”

A Banda Sinfônica Jovem de Goiás (foto) apresenta o espetáculo Trilhas de Cinema, às 20 horas, no Teatro Sesi. A apresentação faz parte do projeto Terça no Teatro. O público poderá apreciar músicas de cinema com temas conhecidos em arranjos feitos especialmente para esse tipo de formação. Superman, Vingadores e Game of Thrones são algumas das obras revisitadas. A entrada...