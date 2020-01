Magazine Banda Selvagens à Procura de Lei lança álbum em Goiânia Quarto álbum do grupo está sendo apresentado em turnê pelo Brasil após participação no Rock in Rio

Após apresentação de sucesso no Rock in Rio, a banda cearense Selvagens à Procura de Lei está lançando seu quarto álbum em turnê pelo Brasil e nesta sexta-feira faz show no Ideologia 62. O novo álbum, intitulado Paraíso Portátil tem inspirações como Tame Impala, Twenty One Pilots, War On Drugs, Gorillaz, Connan Mockassin, Clube da Esquina e os sons da nova gera...