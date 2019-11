Magazine Banda Saia Rodada se apresenta neste domingo no projeto Deu Praia

A banda de forró eletrônico Saia Rodada, com o vocalista Raí Soares (foto), se apresenta neste domingo, a partir das 17 horas, no projeto Deu Praia. O grupo potiguar traz no repertório os sucessos Eu Acho Que Não, Amar Você é Tão Bom e Bebe Vem Me Procurar. Completam a programação de shows os sertanejos Guilherme & Benuto e Higor & Henrique.O grupo Sa...