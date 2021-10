Magazine Banda Red Hot Chili Peppers anuncia shows da turnê mundial com participação de Beck e Strokes Por ora, os shows marcados se concentram na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá

O Red Hot Chili Peppers anunciou nesta quinta (7) locais e datas da turnê mundial com início em junho de 2022. Por ora, os shows marcados se concentram na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. A divulgação foi feita por meio das redes sociais em que os integrantes da banda simulavam um telejornal. A banda contará ainda com convidados especiais dependendo da cid...