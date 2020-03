Magazine Banda Raimundos traz a Goiânia turnê comemorativa dos 25 anos do primeiro disco da banda O Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, será o palco da festa; confira onde comprar e os valores dos ingressos

A Banda Raimundos tem rodado o país desde o ano passado com a turnê comemorativa dos 25 anos do lançamento do primeiro disco, que tem o mesmo nome do grupo. E Goiânia será o próximo destino da festa. A capital recebe o show no dia 13 de março, a partir das 21 horas, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A apresentação, que conta com dois bateri...