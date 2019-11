Magazine Banda Pedra Letícia lança nas plataformas digitais o álbum Velhos Goianos - Começou Risare A pluralidade de ritmos que é a marca de todos os álbuns da banda segue intacta no novo registro. Do romantismo ao maracatu e elementos de country estão presentes

O tom de brincadeira segue afiado. De maneira bem-humorada, os goianos da banda Pedra Letícia se inspiraram em um dos discos mais icônicos do Brasil para batizar o seu novo registro. Velhos Goianos - Começou Risare satiriza com Acabou Chorare, dos Novos Baianos, de 1972. O novo trabalho, recém-lançado, conta com dez faixas e não perde a piada logo na primeira. Em S...