Magazine Banda Pedra Bruta faz show de soul, funk e R&B no palco do Lowbrow O quarteto interpreta sucessos de Amy Winehouse, Anderson Paak, Childish Gambino, Arctic Monkeys, Chet Faker e BaianaSystem

A banda Pedra Bruta faz show nesta sexta-feira, a partir das 23 horas, no projeto Sexta Tem Concerto, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório, clássicos do soul, funk, R&B e hip hop. Com dois anos de carreira, o grupo é formado por Fernando Lucas (voz), Fernando Turchetto (guitarra), Brunno Prudente (contrabaixo) e Lucas Ribeiro (bateria). O quarteto interpreta...