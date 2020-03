Magazine Banda Os Spoilers e Badauí se reúnem em Goiânia nesta sexta-feira (6) Vocalista do CPM 22 apresentará sucessos como Um Minuto Para o Fim do Mundo e Dias Atrás

Os Spoilers estão de volta ao palco do Bolshoi Pub, nesta sexta-feira, a partir das 23 horas. E eles não vão estar sozinhos. Convidaram o músico Badauí, vocalista do CPM 22, que também deve animar o público tocando os sucessos de sua carreira, como Um Minuto Para o Fim do Mundo e Dias Atrás, além de músicas que o influenciaram. A banda Os Spoilers é form...