Banda Mundhumano anima Festa Odoyá neste domingo Apresentação abre o calendário de eventos pré-carnaval que tomam conta do Coletivo Aruá

O Coletivo Aruá retoma suas atividades e dá início a programação 2020 com muito axé. Neste domingo, a partir das 16 horas, a banda Mundhumano traz para a casa a terceira edição da festa Odoyá. O evento ainda conta com discotecagem do Baile na agulha e César Henrique, feirinha de artesanatos e comida. Odoyá é uma homenagem a Iemanjá, mas para além disso, é um en...