Magazine Banda Muamba toca reggae, rock, baião, forró pé e MPB

A banda Muamba é a atração da noite desta terça-feira, às 22h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Dessa vez, o trio será formado por Guto Borges (foto), nos vocais e no violão, George Augusto, na bateria, e Thiago Coutinho, no contrabaixo. Criada em 2014, a Muamba investe em um repertório de reggae, rock, baião, forró pé de serra e música brasileira, inclusive com compo...