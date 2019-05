Magazine Banda Muamba destaca brasilidades em show Apresentação passará por várias vertentes da música popular brasileira

A banda Muamba (foto) é a atração desta quarta-feira, às 22 horas, do projeto D´Boa, do Lowbrow Lab Arte & Boteco. Com repertório de música popular brasileira, a Muamba interpretará músicas de diversas bandas, com enfoque na brasilidade e apresentação dançante. Segundo a banda, o show passa por vários tempos e ritmos da MPB, desde o forró de Alceu Valença até...