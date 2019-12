Magazine Banda Muamba anima última sexta-feira do ano com reggae e rock Os ingressos custam R$ 10 até às 21 horas (após esse horário passam a custar R$ 15)

A banda Muamba (foto acima) leva rock brasileiro e reggae para o Lowbrow Lab Arte & Boteco, a partir das 23 horas, nesta sexta-feira. Os ingressos custam R$ 10 até às 21 horas (após esse horário passam a custar R$ 15). Com anos de existência, a Muamba é formada atualmente por Guto Borges, nos vocais e no violão, Brunno Prudente, no contrabaixo, e George Augusto, na ...